Novovirüsü nedir? Bağırsak enfeksiyonlarının sebebi ve alınması gereken önlemler

Son dönemlerde akut ishallerin artış gösterdiğine dikkati çeken Değertekin, "Türkiye'de birkaç aydır ishal salgınına sebep olan virüsün adı norovirüs. Bu, bütün batıda olan bir virüs. En çok da sonbaharda görülmesinin sebebi soğuğa dayanıklı olması. Şu anda bulaşım şartları çok müsait ancak telaşa kapılmamak lazım. Ateşi olmayan, genel durumu bozuk olmayan bir insanda birkaç gün beklemek yeterlidir. Bu arada bol sıvı alınması, istirahat edilmesi gerekir." dedi.