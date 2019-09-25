Novovirüsü nedir? Bağırsak enfeksiyonlarının sebebi ve alınması gereken önlemler
Prof. Dr. Halil Değertekin, "Türkiye'de birkaç aydır ishal salgınına sebep olan virüsün adı norovirüs. En çok da sonbaharda görülmesinin sebebi soğuğa dayanıklı olması. Şu anda bulaşım şartları çok müsait." dedi.
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Değertekin, bağırsak enfeksiyonlarının sebebini ve enfeksiyon riskine karşı alınması gereken önlemleri anlattı. Bağırsak enfeksiyonlarının bakteriler, parazitler ve virüslerden kaynaklanabileceğini belirten Değertekin, bunun yanı sıra ilaçların sebep olduğu ya da strese bağlı ishallerin bulunduğunu ifade etti.
İlaçlar ve stresten kaynaklanan ishallerin enfeksiyon grubuna dahil edilmediğini söyleyen Değertekin, akut bağırsak ishallerinin en sık görülen nedeninin virüsler olduğunu kaydetti.
"Hijyen ve suların temiz olmaması"
Değertekin, virüslerin bulaşmasının son derece kolay olduğunu belirterek, "Daha çok sağlık işinde çalışan kişilerin el hijyeninin, ortamının iyi olmaması, kullanılan suların temiz olmamasıyla bu hastalıklar bulaşır. Şehir suyu yeterince klorlanmamışsa, meyveleri, sebzeleri yıkamak için kullanılan su yeteri kadar temiz değilse oradaki bakteri, virüs, rahatlıkla onu tüketen insana bulaşabilir." diye konuştu.
Son dönemlerde akut ishallerin artış gösterdiğine dikkati çeken Değertekin, "Türkiye'de birkaç aydır ishal salgınına sebep olan virüsün adı norovirüs. Bu, bütün batıda olan bir virüs. En çok da sonbaharda görülmesinin sebebi soğuğa dayanıklı olması. Şu anda bulaşım şartları çok müsait ancak telaşa kapılmamak lazım. Ateşi olmayan, genel durumu bozuk olmayan bir insanda birkaç gün beklemek yeterlidir. Bu arada bol sıvı alınması, istirahat edilmesi gerekir." dedi.