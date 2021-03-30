Novavax Covid-19 aşısı geliyor! Buzdolabında 3 ay saklanabiliyor
ABD’li biyoteknoloji şirketi Novavax tarafından ilk olarak Ocak 2020’de geliştirilen Covid-19 aşısının faz 3 denemelerinde sona yaklaşıldı. Aşının buzdolabı sıcaklığında üç aya kadar saklanması ona dünya çapında kolaylıkla dağıtımı yapılabilecek bir aşı olma özelliği katıyor.
ABD’li ilaç şirketi Novavax tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının İngiltere’de üretilecek kısmı için Başbakan Boris Johnson ile GlaxoSmithKline şirketi arasında geçtiğimiz gün sözleşme imzalandı. ABD’li Novavax ve Birleşik Krallık Hükümeti arasında imzalanan sözleşme kapsamında, GlaxoSmithKline’in ülkede 60 milyon aşı üretileceği belirtildi.
İngiltere’nin Kuzey doğusundaki Barnard Castle tesislerinde “Doldur ve bitir” stratejisiyle üretim sağlayacak şirketin Mayıs ayı itibarıyla üretimlere başlayacağı açıklanırken kısa zaman içinde İngiltere İlaç Dairesi’nin Novavax’ın aşısını onaylamasının beklendiği açıklandı.
Temmuz ayında ABD hükümeti tarafından aşının klinik denemeleri ve üretimi için 1,6 milyar dolar destek alan şirket, 28 Aralık’ta 30 bin kişinin dahil olduğu faz 3 denemelerine başladı. İşte kısa bir süre sonra kullanım onayı alması beklenen aşı ile ilgili bilmemiz gereken her şey.
Novavax aşısı, bağışıklık sistemine başak proteinine karşı antikorlar yapmayı öğreterek çalışıyor. Novavax araştırmacıları, aşılarını oluşturmak için modifiye edilmiş bir başak geniyle başladı. Geni, bakulovirüs adı verilen farklı bir virüse eklediler ve güve hücrelerini enfekte etmesine izin verdiler. Enfekte hücreler, corona virüs yüzeyinde yaptıkları gibi, kendiliğinden bir araya gelerek sivri uçlar oluşturan başak proteinler üretti.