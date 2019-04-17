Notre Dame Kilisesi meğer Fatih Sultan Mehmet'in hayaliymiş
Habertürk yazarı Murat Bardakçı, dün tüm dünyanın dehşetle izlediği alevlere teslim olan Notre Dame katedralinin Fatih Sultan Mehmet için önemini yazdı.'in
FRANSA'nın Başkenti Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali, restoraston sırasında çıkan yangına teslim oldu. Kilisenin çatı katı neredeyse tamamen yandı. Tüm dünyanın dehşet içinde izlediği yangın sonrası tamir için onlarca bağış toplandı. Habertürk yazarı Murat Bardakçı da insanlık mirası olan bu eserin Fatih Sultan Mehmet Han için nasıl bir anlam taşıdığını yazdı.
Yaklaşık 800 yıllık geçmişi olan Notre Dame Katedrali, Bardakçı’nın kaleme aldığı yazıya göre, Fatih Sultan Mehmet’in Kızıl Elma hayalleri arasında yer alıyor. Kızıl Elma ise Türk cihan hâkimiyetinin sembol adı. Fatih, Kızıl Elma olarak gördüğü Notre Dame’ın çan kulelerine ise sancak dikmeyi hayal etmiş
Hatta Fatih Sultan Mehmet bu hayalini gerçekleştirmek için Gedik Ahmed Paşa’ya 1480’de İtalya’nın güneyindeki Otranto’ya sefer emri vermiş. Bardakçı Fatih’in hayalini şu sözlerle ifade etti.
Otranto seferi, hükümdarın o zamanlar “Kızıl Elma” diye bilinen Roma’ya hâkim olma plânının ilk aşaması idi. Yıldırım Bayezid’in “Atıma, yemini Roma’daki Sen Piyer Kilisesi’nin mihrabında yedireceğim” dediği biliniyordu ve Fatih’in de o zamana kadar Roma’da nihayet bulan “Kızıl Elma”nın sınırını Paris’e kadar uzatıp Notre Dame Katedrali’nin kulelerine kendi sancağını dikmekten söz ettiği duyulmuştu.