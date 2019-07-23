Notre Dame Katedrali alevlere teslim olmuştu! Yeniden inşasına başlandı
FRANSA Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali'nde 15 Nisan'da çıkan ve 8,5 saat süren büyük yangının ardından yapım çalışmaları başladı.
Paris’teki tarihi yapı Notre Dame Katedrali, 15 Nisan’da çıkan ve 8,5 saat süren yangında büyük oranda hasar görmüştü. Katedralin çatısının tamamı çıkan büyük yangın nedeniyle tamamen çökmüştü.
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Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında, yürütülen yoğun çalışma sayesinde kuzey çan kulesi ile ana bina kurtarılmıştı.
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Yangın sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Notre Dame'ı daha güzel şekilde yeniden inşa edeceğiz. Bunun 5 yılda tamamlanmasını istiyorum" demişti.
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Bugünlerde Notre Dame Katedrali yeniden inşa ediliyor.
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