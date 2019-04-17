Notre Dame için uluslararası mimari yarışma

Philippe, tarihi yapının renovasyon çalışmaları için gelecek hafta yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında yeni bir yasa tasarısının sunulacağını da kaydetti. Katedralde yangından kurtarılan bazı eserlerin Louvre Müzesi'ne götürüldüğünü ve restore edileceğini ifade eden Philippe, itfaiye erlerinin hayatlarını tehlikeye atarak katedraldeki yangını söndürdüğünü dile getirdi. Philippe, "Yangın söndürülemeseydi sonuçları daha ağır olabilirdi."dedi.