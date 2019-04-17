Notre Dame için uluslararası mimari yarışma
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, tarihi Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangında yıkılan kulelerden birinin yeniden inşası için uluslararası bir mimari yarışmanın yapılacağını açıkladı.
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, önceki gün tarihi Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangında yıkılan kulelerden birinin yeniden inşası için uluslararası mimari yarışmasının düzenleneceğini bildirdi. Philippe, Elysee Sarayı’nda yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Avrupa’da en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen katedralde çıkan yangında yıkılan kulelerden birinin yeniden inşası için uluslararası bir mimari yarışmasının gerçekleştirileceğini belirten Philippe, amaçlarının tarihe uygun şekilde kuleyi yeniden inşa etmek olduğunu söyledi.
Philippe, tarihi yapının renovasyon çalışmaları için gelecek hafta yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında yeni bir yasa tasarısının sunulacağını da kaydetti. Katedralde yangından kurtarılan bazı eserlerin Louvre Müzesi'ne götürüldüğünü ve restore edileceğini ifade eden Philippe, itfaiye erlerinin hayatlarını tehlikeye atarak katedraldeki yangını söndürdüğünü dile getirdi. Philippe, "Yangın söndürülemeseydi sonuçları daha ağır olabilirdi."dedi.
Philippe, katedralin renovasyonu için bağışta bulanan vatandaşların gelir vergisinde indirim yapılacağını belirtti.