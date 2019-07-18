Noteri beklerken satacağı otomobil yandı

Öğle arası olduğu için kafede bekliyorlardı: Aracı park ettikten sonra kafeye gittiklerini anlatan Beko, "Öğlen arası olduğu için noterin açılmasını bekliyorduk. Kafedeki garson bir aracın yandığını söyleyince satın almak için anlaştığımız aracı fark ettik. Yarım saat sonra notere gidip aracı üzerimize alacaktık, şaşkın ve çok üzüntülüyüz." diye konuştu.