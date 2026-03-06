Nostradamus’un İran kehaneti! 500 yıl öncesinden savaşı bildi mi?
Nostradamus’un 1555 yılında yazdığı "Les Propheties" (Kehanetler) adlı kitabı, 2026 yılı için yaptığı kehanetlerle tekrar gündeme geldi. Kitapta, İran Savaşı’nın şiddetini artırarak yedi ay süreceği ve savaşın sonunda çok sayıda ölümün olacağı öngörülüyor.
Kitapta, İran Savaşı’nın şiddetini artırarak yedi ay süreceği ve savaşın sonunda çok sayıda ölümün olacağı öngörülüyor. Ayrıca, Nostradamus’un “arı sürüsü” ifadesiyle, modern savaşta kullanılan savaş dronlarına atıfta bulunduğu düşünülüyor. Nostradamus’un kehanetlerine göre, başlayacak küresel çatışmaların 2026’yı şiddetli bir yıl yapacağı ve Orta Doğu’nun kısa vadede savaşlardan kurtulamayacağı öngörülüyor.
16’ncı yüzyılda yaşayan ünlü Fransız kâhin Nostradamus’un (Michel de Nostredame) 1555 yılında yazdığı “Les Propheties” (Kehanetler) adlı kitabı, ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasıyla tekrar gündeme geldi.
"BÜYÜK ARI SÜRÜSÜ YÜKSELECEK"
Nostradamus’un bu kitaptaki 2026 yılı kehanetine göre, İran Savaşı şiddetini artırarak yedi ay sürecek. Bu kehanette “Yedi ay sürecek büyük savaş, kötülük yüzünden ölen insanlar... Büyük arı sürüsü yükselecek, geceleyin pusu kuracak” yazıyor. Nostradamus’un takipçilerine göre kâhin arı sürüsü deyimiyle İran Savaşı’nda kullanılan çok yönlü savaş dronlarını kastediyor.
"İNSAN KANI KUTSAL MEKÂNI SULAYACAK"
Nostradamus’un kitaptaki bir diğer kehanetinde ise “Mars yıldızlar arasında yoluna hükmettiğinde, insan kanı kutsal mekânı sulayacak. Doğu taraflarından üç ateş yükselecek, batı ise sessizlik içinde ışığını kaybedecek” yazıyor. Mars’ın eski Roma savaş tanrısı olması nedeniyle bazı yorumcular, bu pasajın 2026 yılının şiddetli küresel çatışmalarla dolu bir yıl olacağını gösterdiğini öne sürüyor. Nostradamus yorumcuları, kâhinin kehanetlerindeki ani saldırılarla ve garip silahlarla ilgili yaptığı tekrarlanan göndermelerin de modern savaşı yansıttığını söyledi. İran saldırılarında teknolojinin son ürünü silahlar kullanılıyor. Öte yandan birçok siyasi yorumcu da Orta Doğu’nun kısa vadede savaşlardan kurtulamayacağını öngörüyor.
Fransız hekim, eczacı, kâhin ve astrolog Nostradamus, 1503’te Fransa, Provence’de doğdu ve 1566’da orada öldü. Tüm çağdaşları gibi, astrolojiyle de ilgilenen Nostradamus 1550’den itibaren gök cisimleri esas alınarak yapılmış kehanetler içeren bir almanak yayımlamaya başladı. Kehanetlerinin ilgi görmeye başladığı o yıllardan itibaren yazdığı dörtlüklere “Nostradamus” imzasını attı. Nostradamus’un kitaplarındaki kehanetleri açık olmayan, yorum gerektiren sembolik ifadelerden oluşmaktadır. Bunun temel nedeni, kilise ve koyu dindarların tepkisini çekmemek için sembolizme başvurmuş olmasıdır. Ama gelecekle ilgili siyasi ve toplumsal kehanetleri dünya her karıştığında Nostradamus’u gündeme getirmektedir.