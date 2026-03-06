Nostradamus’un İran kehaneti! 500 yıl öncesinden savaşı bildi mi?

Fransız hekim, eczacı, kâhin ve astrolog Nostradamus, 1503’te Fransa, Provence’de doğdu ve 1566’da orada öldü. Tüm çağdaşları gibi, astrolojiyle de ilgilenen Nostradamus 1550’den itibaren gök cisimleri esas alınarak yapılmış kehanetler içeren bir almanak yayımlamaya başladı. Kehanetlerinin ilgi görmeye başladığı o yıllardan itibaren yazdığı dörtlüklere “Nostradamus” imzasını attı. Nostradamus’un kitaplarındaki kehanetleri açık olmayan, yorum gerektiren sembolik ifadelerden oluşmaktadır. Bunun temel nedeni, kilise ve koyu dindarların tepkisini çekmemek için sembolizme başvurmuş olmasıdır. Ama gelecekle ilgili siyasi ve toplumsal kehanetleri dünya her karıştığında Nostradamus’u gündeme getirmektedir.