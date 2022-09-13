Nostradamus'tan bomba Kral Charles kehaneti! Tahta Prens Harry mi geçiyor
Her dediği çıkan dünyaca ünlü kahin Nostradamus'un İngiltere'nin krallık tahtına oturan 3. Charles ile ilgili kehaneti tam bomba! Charles'in krallığı çok kısa sürecek. Yerine ise herkesin beklediği gibi tahtın varisi Prens William geçemeyecek. İşte olay kehanetler...
Kehanetleriyle günümüzde de adından söz ettiren Nostradamus'un 1555’te kaleme aldığı şiirler yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İngiltere'nin yeni kralı Charles'ın hükümdarlığının kısa süreceği iddiasına ev sahipliği yapan şiirlere göre yeni kral ise sürpriz bir isim olacak. Nostradamus’un kehanetleri konusunda önde gelen bir uzman olan yazar Mario Reading'in yorumları ortalığı karıştırdı.
Yazar Mario Reading'in, geçmişte Prens Charles ile Prenses Diana’nın boşanmasının, yeni kralı tahttan indirmeye zorlayacak yaygın bir onaylamama haline yol açacağını iddia etti.
Daily Star’da yer alan habere göre, Reading’in yazdığı “Nostradamus Kehanetleri” kitabı, Nostradamus’un 447 yıl önce yaptığı orijinal tahminleri yeniden yorumlarken Kraliçe II. Elizabeth’in ölüm yılını doğru bir şekilde tahmin etmek için 1555’te yazılmış şifreli şiirleri kullanıyor. Yazar, “Kraliçe II. Elizabeth’in 2022 dolaylarında, yaklaşık doksan altı yaşında öleceği kesindi” diyor.
Reading’in iddiasına göre, “Prens Charles, 2022’de tahtı devraldığında yetmiş üç yaşında olacak, ancak Galler Prensesi Diana’dan boşandıktan sonra İngiliz nüfusunun belirli bir kısmı tarafından kendisine yöneltilen kırgınlıklar hala devam ediyor.”