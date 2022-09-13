Nostradamus'tan bomba Kral Charles kehaneti! Tahta Prens Harry mi geçiyor

Kehanetleriyle günümüzde de adından söz ettiren Nostradamus'un 1555’te kaleme aldığı şiirler yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İngiltere'nin yeni kralı Charles'ın hükümdarlığının kısa süreceği iddiasına ev sahipliği yapan şiirlere göre yeni kral ise sürpriz bir isim olacak. Nostradamus’un kehanetleri konusunda önde gelen bir uzman olan yazar Mario Reading'in yorumları ortalığı karıştırdı.