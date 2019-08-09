Nostradamus 2019 kehanetleri Türkiye'de deprem öngörüsü gerçek mi oluyor
DENİZLİ depremi Nostradamus'un Türkiye ile ilgili kehanetlerini akıllara getirdi. Nostradamus'un Türkiye kehaneti kan donduracak cinsten...Peki, Nostradamus'un kehanetleri neler?
Baba Vanga, Shipton Ana ve Nostradamus'un isimlerini duymayan yoktur. Bu kahinler birçok olayı bilmesiyle sık sık gündeme geliyor. Özellikle Bulgar kahin Baba Vanga sık sık anılan isimlerden birisi. Dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü kahini Nostradamus'un 2019 yılı hakkındaki ilgili kehanetleri birçok kişiyi korkuttu. Bugüne kadar birçok kehaneti gerçekleşen Nostradamus'un Türkiye ile ilgili bulunduğu kehanet kan donduracak cinsten.
Yüzyıllar kitabı yeniden okunmaya başlandı
Kahin denince akla ilk gelen isim o 'Nostradamus'. Günümüzden binlerce yıl önce yaşamış olan Nostradamus'un birçok kehanetinin gerçekleştiği biliniyor. Ünlü kahin Nostradamus'un 'Yüzyıllar' adlı kitabındaki bölümler yeniden okunmaya başlandı.
Kehanet doğru mu olacak?
Endonezya'da yakın zamanda meydana gelen depremler sonrası uzmanlar 'kehanet doğru mu olacak' tartışması başladı. Ancak kehanetler İngiliz uzmanları ikiye bölmüş durumda. Zira uzmanlar depremlerle ilgili Nostradamus'un Yüzyıllar adlı kitabındaki bölümleri farklı şekillerde yorumluyorlar.
Deprem kehaneti çoktan gerçekleşti
Deprem olacağı kehanetine karşı çıkan bir isim Fransız uzman Fontbrune. Fontrune'ye göre Nostradamus'ın deprem kehaneti çoktan gerçekleşti. Kitabın üçüncü cildindeki Türkiye depremi kehaneti Gölcük depremiydi ve yeni bir deprem olmayacak.