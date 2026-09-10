Norveç Kralı hayatını kaybetmişti! Resmen servetle gömüldü tabutun özelikleri hayret verici...
Norveç Kralı V. Harald, 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından görkemli bir devlet töreniyle uğurlandı. Kralın defnedildiği ve tasarımı uzun süre gizli tutulan özel lahit için yaklaşık 2 milyon dolar bütçe ayrıldığı ortaya çıktı. Tabutun hava almayacak şekilde üretildiği ve içinin de kurşunla kaplı olduğu ileri sürüldü
Norveç, 89 yaşında hayatını kaybeden Kral V. Harald için düzenlenen görkemli devlet töreniyle uzun bir dönemi geride bıraktı. 1991 yılında tahta çıkan Harald'ın cenazesi, başkent Oslo'da düzenlenen törenin ardından Akershus Kalesi'nin altındaki kraliyet mozolesine defnedildi.
ON BİNLERCE KİŞİ SON KEZ VEDA ETTİ
28 Ağustos'ta hayatını kaybeden Kral Harald için 9 Eylül'de düzenlenen törende yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kraliyet Sarayı'ndan hareket eden kortej, Harald'ın naaşını Oslo Katedrali'ne götürdü. Kortejin geçtiği güzergâhlarda toplanan on binlerce kişi, uzun yıllar ülkenin tahtında bulunan krala son kez veda etti.
Reuters'ın aktardığı bilgilere göre yaklaşık 48 bin kişi töreni Oslo sokaklarından takip etti. Cenaze töreni, Norveç halkının yanı sıra çok sayıda yabancı konuğu da bir araya getirdi.
KRALİYET AİLELERİ VE DEVLET TEMSİLCİLERİ KATILDI
Törene Norveç Kraliyet Ailesi'nin yanı sıra Avrupa'daki çeşitli kraliyet ailelerinin üyeleri ve yabancı devlet temsilcileri katıldı. İngiltere'yi Prens William temsil ederken Japonya Veliaht Prensi Akishino da törene iştirak etti. İsveç, Danimarka, Hollanda, İspanya ve Belçika kraliyet ailelerinden temsilciler de Oslo'da hazır bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de törene katılan isimler arasında yer aldı.
2 MİLYON DOLARLIK LAHİT
Törenin en çok konuşulan ayrıntılarından biri ise Kral Harald'ın defnedildiği özel lahit oldu. Norveç hükümetinin bütçesinde kraliyet çifti için hazırlanacak özel lahit amacıyla yaklaşık 20 milyon Norveç kronu, yani yaklaşık 2 milyon dolar ayrıldığı belirtildi.
Lahdin, dünyaca tanınan Norveçli mimarlık firması Snøhetta tarafından Harald ve eşi Kraliçe Sonja'nın ortak kullanımı için tasarlandığı aktarıldı. Tasarımın ayrıntıları ise uzun süre kamuoyundan gizli tutuldu. Tabutun kapatıldıktan sonra hava almayacak şekilde imal edildiği bu sayede cesedin bozulmadan uzun seneler muhafaza edileceği ileri sürüldü. Tabutun içinin kurşunla kaplı olduğu da iddia edildi. Kumaşların bozulmaya ve küflenmeye karşı dayanılı olması da fiyatını artıran sadece bir özellik olduğu belirtildi. Harald'ın da 2024 yılında söz konusu bütçeye esprili bir göndermede bulunduğu belirtildi.
Kralın naaşı, Akershus Kalesi'nin altındaki kraliyet mozolesinde ailesine ait diğer lahitlerin yanına yerleştirildi.
13 GÜNLÜK YAS SONA ERDİ
Cenaze töreni sırasında yaklaşık 3 bin polis ve 3 bin 500 asker görev yaptı. Törenin ardından yarıya indirilen Norveç bayrakları yeniden göndere çekildi ve resmi yas dönemi sona erdi. Ülke genelindeki kiliselerin çanları da bir saat boyunca çaldı.
Harald'ın vefatıyla birlikte oğlu Kral Haakon VIII döneminin başladığı resmen simgelenmiş oldu. Yeni kral ve Kraliçe Mette-Marit, daha sonra Kraliyet Sarayı'nın balkonundan halka seslendi.
Kral Harald, ölümüne kadar görevde bulunan Avrupa'nın en yaşlı hükümdarı olarak biliniyordu. Norveç'te monarşiye yönelik destek ise ölümünün ardından yapılan ankette yüzde 72 olarak ölçüldü.