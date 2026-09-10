Norveç Kralı hayatını kaybetmişti! Resmen servetle gömüldü tabutun özelikleri hayret verici...

2 MİLYON DOLARLIK LAHİT

Törenin en çok konuşulan ayrıntılarından biri ise Kral Harald'ın defnedildiği özel lahit oldu. Norveç hükümetinin bütçesinde kraliyet çifti için hazırlanacak özel lahit amacıyla yaklaşık 20 milyon Norveç kronu, yani yaklaşık 2 milyon dolar ayrıldığı belirtildi.

Lahdin, dünyaca tanınan Norveçli mimarlık firması Snøhetta tarafından Harald ve eşi Kraliçe Sonja'nın ortak kullanımı için tasarlandığı aktarıldı. Tasarımın ayrıntıları ise uzun süre kamuoyundan gizli tutuldu. Tabutun kapatıldıktan sonra hava almayacak şekilde imal edildiği bu sayede cesedin bozulmadan uzun seneler muhafaza edileceği ileri sürüldü. Tabutun içinin kurşunla kaplı olduğu da iddia edildi. Kumaşların bozulmaya ve küflenmeye karşı dayanılı olması da fiyatını artıran sadece bir özellik olduğu belirtildi. Harald'ın da 2024 yılında söz konusu bütçeye esprili bir göndermede bulunduğu belirtildi.

Kralın naaşı, Akershus Kalesi'nin altındaki kraliyet mozolesinde ailesine ait diğer lahitlerin yanına yerleştirildi.