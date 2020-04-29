Nörolojik hastalığı olanlara oruç önerileri uykusuzluk nöbetleri tetikliyor!
Beyin Damar Hastalıkları Hasta Derneği (BEYİNDER) Başkanı Prof. Dr. Derya Uludüz, oruç tutmanın yararlarından bahsederken nörolojik rahatsızlığı olanların Ramazan ayında dikkat etmesi gereken bazı hususlar olduğunu belirtti.
Uludüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oruç tutmanın faydalarının saymakla bitmediğini belirterek, nörolojik rahatsızlığı olan hastaların, doktorlarıyla iletişim halinde olmalarını ve onların gözetimi altında kalmaları gerektiğini önerdi.
Oruç tutmanın yaşlanmayı yavaşlatmadan, kalp sağlığına kadar pek çok hastalığa karşı kalkan olduğuna işaret eden Uludüz, "Oruç, kanserden koruyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve birçok hastalıkla savaşmamızı sağlıyor. Oruç tutmak, sadece fiziksel değil ruhu da dinlendiren önemli bir dönemdir." diye konuştu.
Uludüz, nörolojik hastalıkları olanlar için ramazan ayında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar olduğunu anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Oruç tutmak beyne zihinsel açıdan da destek sağlarken, bazı hastalıklar için risk oluşturabilir. Eğer oruç tutarken, zamanında, düzenli olarak kullanmanız gereken ilaçların saatlerinde değişiklik yapar ya da içmeyi aksatırsanız nörolojik hastalığınız için tehlike meydana gelecektir.
Epilepsi hastaları dikkatli olmalı!
Oruç tutmanız sırasında mutlaka iki öğünü tamamlamanızı öneriyoruz. Sadece iftar yaparak oruç tutmak size yarardan çok zarar getirebilir. Bu nedenle sahuru atlamamanız çok önemli, ancak sahura kalkmak için uykusuz kaldığınızda ya da uykunuz aniden bölündüğünde bu durum epilepsi hastalarının bir kısmında nöbetleri tetikleyebilir."