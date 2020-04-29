Nörolojik hastalığı olanlara oruç önerileri uykusuzluk nöbetleri tetikliyor!

Uludüz, nörolojik hastalıkları olanlar için ramazan ayında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar olduğunu anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Oruç tutmak beyne zihinsel açıdan da destek sağlarken, bazı hastalıklar için risk oluşturabilir. Eğer oruç tutarken, zamanında, düzenli olarak kullanmanız gereken ilaçların saatlerinde değişiklik yapar ya da içmeyi aksatırsanız nörolojik hastalığınız için tehlike meydana gelecektir.