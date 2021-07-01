Normalleşmede yanlış zaman! Eylül-Ekim aylarında koronada dördüncü dalgayı görebiliriz

Rehavet ve aşı hızında düşüş Eylül-Ekim'de felaketi getirir

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, "Vatandaşlarımızın bir kısmın da biraz rehavet ve aşı kararsızlığı olduğunu gözlemliyoruz" dedi. Balık, "Aşı hızımız günde 1.5 milyon doz olmalı. Ülke genelinde yaz bitmeden hatta Temmuz sonuna kadar çift doz aşılanan sayısı 50 milyon bandına gelmeden rahat olamayız. Şayet rehavet, aşılanma hızında düşüş olursa Eylül, Ekim ayında dördüncü dalgayı görürüz" diye konuştu.