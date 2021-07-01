Normalleşmede yanlış zaman! Eylül-Ekim aylarında koronada dördüncü dalgayı görebiliriz
Türkiye 14 ay sonra bugün itibariyle eski hayatına dönüp normalleşiyor. Maske takma zorunluluğu dışında neredeyse yasak kalmadı. Delta varyantındaki yayılma ve rehavet konusunda endişeli olan uzmanlar ise, "Tedbirlere uymaz, aşılama hızında da düşüş olursa Eylül-Ekim aylarında Türkiye dördüncü dalgayı görebilir" uyarısı yaptı.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tüm Türkiye’de uygulanan kısıtlamalar bugünden itibaren İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge doğrultusunda kaldırıldı. Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları bu sabah saat 05.00’ten itibaren hafta içi-hafta sonu ayrımı olmaksızın sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla bağlantılı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları da kaldırıldı.
Delta varyantı yayılırken uzmanlar endişeli
Covid-19’a karşı savaş veren uzmanlar, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 90’a yakın ülkede görülen, Hindistan kaynaklı delta varyantının Rusya ve İngiltere’de yayılmaya başladığı dönemde alınan normalleşme kararından dolayı endişeli. Türkiye’de toplam yapılan aşı sayısı 49 milyon 600 bini geçerek 50 milyona dayandı. Birinci doz uygulananların sayısı 34 milyon 500 bini geçerken, ikinci doz uygulanan kişi sayısı 15 milyonu aştı.
Rusya'dan gelenlerden PCR testi istenmeli
Rusya’dan gelen turistlerden mutlaka son 72 saatte resmi kurumlar tarafından belgelendirilmiş PCR negatif test sonucu istenmesi gerektiğine değinen uzmanlar, yeni varyanta karşı Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan Türkiye’ye yapılacak uçuş seferlerinin iptal edilmesi gerektiğini söylüyor. Bilim insanlarına göre, ülke genelinde açıklanandan çok daha fazla kişiye delta varyantı bulaştı.
Rehavet ve aşı hızında düşüş Eylül-Ekim'de felaketi getirir
Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, "Vatandaşlarımızın bir kısmın da biraz rehavet ve aşı kararsızlığı olduğunu gözlemliyoruz" dedi. Balık, "Aşı hızımız günde 1.5 milyon doz olmalı. Ülke genelinde yaz bitmeden hatta Temmuz sonuna kadar çift doz aşılanan sayısı 50 milyon bandına gelmeden rahat olamayız. Şayet rehavet, aşılanma hızında düşüş olursa Eylül, Ekim ayında dördüncü dalgayı görürüz" diye konuştu.