Normalleşme sonrası endişe! Uzmanlardan RSV uyarısı: Çocuk hasta sayısında patlama olabilir

RSV ölümcül olabilir

Covid-19 pandemisi döneminde ise maske ve sosyal mesafe önlemleri, virüslerle olan teması asgari düzeye indirerek, diğer solunum yolu enfeksiyonu oranlarını da düşürdü. Bu nedenle bulaşıcı hastalık uzmanları, bir yaşın altındaki çocuklarda hastaneye yatış gerektiren, ciddi akciğer enfeksiyonlarınai hatta bazen ölüme neden olabilen ve onaylanmış bir aşısı olmayan Respiratuvar Sinsitiyal Virüs (RSV) nedeniyle endişe duyduklarını söyledi.