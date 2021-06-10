Normalleşme sonrası endişe! Uzmanlardan RSV uyarısı: Çocuk hasta sayısında patlama olabilir
Dünya, koronavirüsün (Kovid-19) pençesinden henüz kurtulamadan bilim insanların hayli dikkat çekici yeni bir açıklama geldi. Solunum yollarını hedef alan bir RNA virüsü olan RSV ile ilgili uyarıda bulunan uzmanlar, bu sefer risk altında olan grubun çocuklar ve bebekler olduğunun altını çizdi.
Günlük hayatta virüslerle temas oldukça düzenli bir şekilde gerçekleşiyor. Her zaman hastalığa yol açmasa da, virüslere maruz kalmak, onlarla tekrar karşılaşılması durumunda bağışıklık sistemini tehdide karşı korumaya yardımcı oluyor.
RSV ölümcül olabilir
Covid-19 pandemisi döneminde ise maske ve sosyal mesafe önlemleri, virüslerle olan teması asgari düzeye indirerek, diğer solunum yolu enfeksiyonu oranlarını da düşürdü. Bu nedenle bulaşıcı hastalık uzmanları, bir yaşın altındaki çocuklarda hastaneye yatış gerektiren, ciddi akciğer enfeksiyonlarınai hatta bazen ölüme neden olabilen ve onaylanmış bir aşısı olmayan Respiratuvar Sinsitiyal Virüs (RSV) nedeniyle endişe duyduklarını söyledi.
"RSV'nin şu anda aşısı yok"
Konuyla ilgili açıklama yapan Galler Halk Sağlığı Enstitüsü’nden Dr. Catherine Moore, "Grip beni endişelendiriyor, ancak aşısı mevcut. Ancak, RSV'nin şu anda aşısı yok. Covid-19 yetişkin yoğun bakım ünitelerimizde büyük bir soruna neden olurken, RSV nedeniyle de çocukların hastaneye yatış oranlarında ve yoğun bakım ünitelerinde büyük artışlar görebiliriz” dedi.
Bununla birlikte, Covid-19 öncesi dönemde çoğu çocuk mevsimsel virüslerin çoğuyla 18 aylık olmadan önce karşılaşıyordu. Moore, “Ciğerleri iyi gelişmediğinden, vücutları enfeksiyonla savaşmak için mücadele ediyor” dedi.