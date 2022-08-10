Norm Ender'in Demet Akalın'a sert tepkilerine eşi Okan Kurt daha fazla dayanamadı!
Ünlü popçu Demet Akalın'ın garsonun başından aşağıya şampanya döktüğü görüntülere sert tepkiler devam ediyor. Kuruçeşme'de konser veren Akalın, ünlü rapçi Norm Ender'in ağır sözlerine karşı eşi Okan Kurt'un tepkisini anlatttı.
Bodrum'da bir mekanda aldığı konserde yaptıklarıyla uzun süredir magazin gündeminden düşmeyen ünlü popçu Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Garsonun başından aşağıya şampanya döken Akalın'a Rapçi Norm Ender'in sözleri ağır geldi. O söz Akalın'ın eşi Okan Kurt'un sabrını taşırdı.
Demet Akalın önceki akşam Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıktı.
Konser öncesi muhabirlere sohbet eden ve soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı, ünlü rapçi Norm Ender’le yaşadığı polemikle ilgili de konuştu.
Sahne aldığı mekânda beğenmediği şampanyayı garsonun başından aşağı döktüğü için kendisine “Bunu ancak çaptan düşmüş bir popçu yapar” diyen Norm Ender'e eşinin sinirlendiğini söyledi.