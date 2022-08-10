Norm Ender'in Demet Akalın'a sert tepkilerine eşi Okan Kurt daha fazla dayanamadı!

Bodrum'da bir mekanda aldığı konserde yaptıklarıyla uzun süredir magazin gündeminden düşmeyen ünlü popçu Demet Akalın'a tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Garsonun başından aşağıya şampanya döken Akalın'a Rapçi Norm Ender'in sözleri ağır geldi. O söz Akalın'ın eşi Okan Kurt'un sabrını taşırdı.