Norm Ender yeni şarkısında Ben Fero ve Ezhel'e olay sözler söyledi! 'Keltoş babana koş'
İki senedir müzik piyasasından yer almayan Norm Ender, yeni parçası Mekanın Sahibi şarkısı ile geri döndü. Ender'in yeni parçasında ise en çok konuşulan Ezhel ve Ben Fero'ya söylediği olay sözler oldu.
Norm Ender olarak bilinen ünlü rapçi Ender Eroğlu, 2 yıl önce çıkardığı ''Aura'' şarkısının ardından geri döndü. İki senedir yeni bir parçaya imza atmayan Norm öyle bir geri dönüş yaptı ki sosyal medya hesabı Twitter sallandı. Yeni parçası Mekanın Sahibi ile Ezhel ve Ben Fero'ya göndermelerde bulunan Norm, haberi Instagram'dan duyurdu.
Norm Ender, yeni şarkısını sosyal medya hesabı Instagram hesabından, ''Size şarkı yapacağım demiştim, bak ben sözümü tuttum!'' sözleriyle duyurdu. Şarkı Ozan Çolakoğlu'nun stüdyosunda hazırlanırken, klibi Ümraniye Film Platolarında çekildi. Klibin yönetmen koltuğunda da Norm Ender ve Ferit Çetinkaya oturdu.
En çok konuşulan ise Norm Ender'in yeni parçası Mekanın Sahibinde yaptığı Ezhel ve Ben Fero'ya göndermeleri oldu.
Norm Ender, "Popüler kültüre köle gibi yapış ama lafa gelince Marley Tupac" diyerek Ezhel'e göndermede bulundu.