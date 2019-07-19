Norm Ender yeni şarkısında Ben Fero ve Ezhel'e olay sözler söyledi! 'Keltoş babana koş'

Norm Ender olarak bilinen ünlü rapçi Ender Eroğlu, 2 yıl önce çıkardığı ''Aura'' şarkısının ardından geri döndü. İki senedir yeni bir parçaya imza atmayan Norm öyle bir geri dönüş yaptı ki sosyal medya hesabı Twitter sallandı. Yeni parçası Mekanın Sahibi ile Ezhel ve Ben Fero'ya göndermelerde bulunan Norm, haberi Instagram'dan duyurdu.