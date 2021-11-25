Norm Ender ve Jahrein'den 'Mansur Yavaş' kavgası! 'Öğretmenler günü çiçeklerinin bütçesi'

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 24 Kasım için şehrindeki tüm öğretmenlere çiçek gönderdi. Twitch yayıncısı Jahrein kullanıcı isimli Ahmet Sonuç ise Yavaş'ın bu hareketine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.