Norm Ender ve Jahrein'den 'Mansur Yavaş' kavgası! 'Öğretmenler günü çiçeklerinin bütçesi'
ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlere çiçek göndermesine Jahrein lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç Twitter üzerinden tepki gösterdi. Rapçi Norm Ender ise Jahrein'in eleştirisine "Dijital dilenci" yorumunu yaptı.
ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 24 Kasım için şehrindeki tüm öğretmenlere çiçek gönderdi. Twitch yayıncısı Jahrein kullanıcı isimli Ahmet Sonuç ise Yavaş'ın bu hareketine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Twitch yayıncısı Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde tüm öğretmenlere çiçek göndermesine tepki gösterdi.
Rapçi Norm Ender ise Jahrein'in paylaşımına yorum yaparak, Sonuç'u eleştirdi.
Jahrein, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere ücretsiz olarak verilen çiçeklerin parasının halkın cebinden çıktığını, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesiyle alındığını ve Mansur Yavaş'ın bunun üzerinden PR yaptığını ileri sürdü.