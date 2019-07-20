Norm Ender Ezhel ve Ben Fero'ya sataştı! Ezhel'den yanıt gecikmedi

Norm Ender'in yeni şarkısı Mekanın Sahibin'de en çok konuşulan, Ezhel ve Ben Fero'ya göndermeleri oldu. Norm Ender, "Popüler kültüre köle gibi yapış ama lafa gelince Marley Tupac" diyerek Ezhel'e göndermede bulunurken, "Kafası testis gibi sirk maymunları istiyorsa 'Orman Kanunları' o zaman güçlü zayıfı ezecek" diyerek Ben Fero'ya göndermede bulundu.



