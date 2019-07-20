Norm Ender Ezhel ve Ben Fero'ya sataştı! Ezhel'den yanıt gecikmedi
Norm Ender, iki yılın ardından müzik piyasasına döndüğü yeni şarkısında meslektaşları Ezhel, Ben Fero, Khontkar, Burry Soprano ve Gazapizm'e diss atmıştı. Ender'e Ezhel'den cevap gecikmedi.
İki senedir rap dünyasında yer almayan Norm Ender, 2 yıllık aradan sonra 'Mekanın Sahibi' şarkısıyla rap dünyasına olaylı bir dönüş yaptı. Ender, yeni rap şarkısında Ezhel, Ben Fero, Khontkar, Burry Soprano ve Gazapizm'e göndermede bulundu.
Norm Ender'in yeni şarkısı Mekanın Sahibin'de en çok konuşulan, Ezhel ve Ben Fero'ya göndermeleri oldu. Norm Ender, "Popüler kültüre köle gibi yapış ama lafa gelince Marley Tupac" diyerek Ezhel'e göndermede bulunurken, "Kafası testis gibi sirk maymunları istiyorsa 'Orman Kanunları' o zaman güçlü zayıfı ezecek" diyerek Ben Fero'ya göndermede bulundu.
Olayın ardından 24 saat geçmişti ki Norm Ender'e ilk tepki Ezhel'den geldi. Geceler parçası ile büyük beğeni toplan Ezhel, ''Lolo'' şarkısı ile Ender'e yanıt verdi.
Diss savaşında tarafını belli eden Anıl Piyancı, Khontkar, Sansar Salvo, gibi isimler Ezhel'in yeni parçasını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ben Fero ise Ezhel'in Lolo parçasına eşlik ettiği bir durum paylaştı.