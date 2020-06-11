Nokia akıllı telefonunu görücüye çıkardı! 108 MP'lik telefon ile geri dönüyor
Bir döneme damgasını vuran Nokia 3 yeni akıllı telefon modelini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Nokia 9.3 PureView’ın 108 megapiksel ana kameraya sahip olacağı söyleniyor.
Nokia’yı bünyesinde bulunduran HMD Global üç yeni akıllı telefonu kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Şirkete yakın kaynaklara göre, HMD Global, Nokia 9.3 PureView, Nokia 7.3 5G ve Nokia 6.3 modellerini görücüye çıkartacak.
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Bu modellerden en dikkat çekeni konumunda olan 108 megapiksel değerinde kameraya ev sahipliği yapan Nokia 9.3 PureView’ın 2020'nin dördüncü çeyreğinde piyasaya sunulacağı ifade ediliyor.
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Söz konusu modelin 120 Hz ekran ve Qualcomm Snapdragon 865 işlemcisiyle gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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108 megapiksel ana kameraya sahip olacağı belirtilen telefon saniyede 30 kare 8K video kaydı da yapabilecek.
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