Noel anneler maskeleriyle plaja indi! Denize girip kalp sağlığı mesajı verdi
ANTALYA'da 13 yıldır geleneksel olarak yılbaşı öncesi düzenlenen 'Noel Anne' çekimleri, bu yıl koronavirüs gölgesinde gerçekleşti.
2021 yılına özel 21 mankenin noel anne kostümlü kamera karşısına geçtiği çekimlerde kostümlerin rengine ve kumaşına özel maske takıldı. Kumsalda 'kalp' şekli oluşturan mankenler, denize girmeyi ihmal etmedi.
Antalya'da faaliyet gösteren Esline Ajans tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan noel anne çekimleri, bu yıl koronavirüs gölgesinde gerçekleşti. Yılbaşına sayılı gün kala bir araya gelen mankenler, kırmızı noel anne kostümü giyip maske takarak kamera önüne geçti.
Önceki yıllarda kimi zaman beş yıldızlı bir otelde, kimi zaman orman ve dağların zirvesinde yapılan çekimler, bu yıl kumsalda gerçekleşti.
Pandemi kısıtlamaları nedeniyle kent merkezine yakın Lara Beach'te yapılan noel anne çekimleri, renkli görüntülere sahne oldu. 2021 yılına özel 21 mankenin kumsalda buluştuğu fotoğraf çekimlerinde dron da kullanıldı.