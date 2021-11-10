Nobel Barış Ödüllü Taliban mağduru Malala, İslami nikah töreniyle evlendi! Evilik karşıtıydı
2012'de Pakistan Talibanı tarafından başından vurulması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen ve dünya çapında kızların eğitim haklarının simgesi haline gelen Malala, İslami nikah töreniyle 'ömür boyu ortak olmak için dünya evine girdiğine' dair paylaşım yaptı.
Pakistan'da 11 yaşından beri kız çocukları ve kadınların eğitim hakları için aktivistlik yapması nedeniyle 2012'de 15 yaşındayken Taliban tarafından başından vurulan ve 2014'te Nobel Barış Ödülü verilen Malala Yusufzay (Yousafzai), hayat arkadaşıyla dünya evine girdiğini duyurdu.
Twitter hesabından fotoğraflı paylaşım yapan Malala, "Bugün hayatımda değerli bir gün. Asser ile ben ömür boyu ortak olmak için dünya evine girdik. Birmingham'daki evde ailelerimizle birlikte küçük bir nikkah töreni yaptık. Lütfen bize dualarınızı yollayın. Bizi bekleyen yolculuk için birlikte yürümekten heyecan duyuyoruz" diye yazdı.
Resmi nikâh kıyıp kıymadıklarına açıklık getirmedi
İngiltere'de Müslümanların kendi aralarında anlaşmalı olması kaydıyla şeriat uygulamalarına izin verilirken, Pakistan geleneklerine göre İslami evliliğin ilk adımı olan nikah töreninin yasal olarak bağlayıcılığı yok.
Oxford Üniversitesi'nde felsefe, siyaset, ekonomi eğitimi alması sonrası Pakistan Kriket Kurulu Yüksek Performans Merkezi Genel Müdürü Asser Malik ile 'dünya evine girdiğini' duyuran 24 yaşındaki Pakistanlı insan-kadın hakları aktivisti, ayrı bir törenle resmi nikâh kıyıp kıymadıklarına açıklık getirmedi.