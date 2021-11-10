Nobel Barış Ödüllü Taliban mağduru Malala, İslami nikah töreniyle evlendi! Evilik karşıtıydı

Twitter hesabından fotoğraflı paylaşım yapan Malala, "Bugün hayatımda değerli bir gün. Asser ile ben ömür boyu ortak olmak için dünya evine girdik. Birmingham'daki evde ailelerimizle birlikte küçük bir nikkah töreni yaptık. Lütfen bize dualarınızı yollayın. Bizi bekleyen yolculuk için birlikte yürümekten heyecan duyuyoruz" diye yazdı.