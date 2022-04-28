'Niye bıraktın' diye soruldu! Nisa bebeği sokağa terk eden cani annenin savunmasına bakın
PENDİK'te 3 aylık ‘Nisa Mihriban' isimli bebeğini sokağa terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan anne Ebru Sepetçioğlu, 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık, “Bilerek ve isteyerek yapmadım. Suç kastım yoktu." dedi. Cani anne hakimin 'niye bıraktın' sorusuna da bakın ne yanıt verdi.
Pendik'te 29 Mart 2022 tarihinde 3 aylık bebeğini terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan anne Ebru Sepetçioğlu’nun(20) “terk” suçundan 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ebru Sepetçioğlu cezaevinden getirilirken, mağdur avukatı Sümeyye Gül ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Melike Gerek salonda hazır bulundu.
“Bilerek ve isteyerek yapmadım”
Sanık kimlik tespiti sırasında, 2 çocuğunun bulunduğu ve işsiz olduğunu söyledi. Duruşmada savunma yapan sanık Ebru Sepetçioğlu, “Bilerek ve isteyerek yapmadım. Suç kastım yoktu. Bebeği bir evin önüne bıraktım, bebek bulunsun ve alsınlar diye zile bastım. Zile bastıktan sonra beni görmesinler düşüncesiyle ayrıldım.
"Ertesi gün bıraktığım yere gidip baktım. Almamış olabilecekleri ihtimalini düşündüm. Baktığımda orada yoktu. Bebeği bıraktığımda öğle saatleriydi. Sokağın kalabalık olduğu zamanda bebeği bıraktım. İfade için alındığımda görevli polis memurları bana 20 dakika sonra bulunduğunu, hayat fonksiyonlarının tam olduğunu söylediler.
"Bebek bulununca ambulansa haber verilmiş. Ambulans geldiğinde görevlilerden bir tanesinin de bebeği olduğu için bebeği emzirmiş. Daha sonra bebek kuruma götürülmüş, 2 gün sonra kurumda rahatsızlanmış” dedi.