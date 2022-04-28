'Niye bıraktın' diye soruldu! Nisa bebeği sokağa terk eden cani annenin savunmasına bakın

“Bilerek ve isteyerek yapmadım”

Sanık kimlik tespiti sırasında, 2 çocuğunun bulunduğu ve işsiz olduğunu söyledi. Duruşmada savunma yapan sanık Ebru Sepetçioğlu, “Bilerek ve isteyerek yapmadım. Suç kastım yoktu. Bebeği bir evin önüne bıraktım, bebek bulunsun ve alsınlar diye zile bastım. Zile bastıktan sonra beni görmesinler düşüncesiyle ayrıldım.