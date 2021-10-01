Nişanlısından ayrılan Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın yeni sevgilisine bakın!

Survivor'un en unutulmaz yarışmacılarından biri olan ve geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan İsmail Balaban, güreşteki başarıları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Yarışmadan sonra iyice popüler olan Balaban'ın özel hayatı da takipçileri tarafından yakın markajda