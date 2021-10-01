Nişanlısından ayrılan Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın yeni sevgilisine bakın!
Survivor 2021'in şampiyonu olan İsmail Balaban hem güreşteki başarıları hem de özel hayatı ile gündemde. Survivor'da annesi ile yaptığı görüşmenin ardından nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrılan İsmail Balaban yeni sevgilisi ile el ele yakalandı. Hem de bakın kiminle...
Survivor'un en unutulmaz yarışmacılarından biri olan ve geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan İsmail Balaban, güreşteki başarıları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Yarışmadan sonra iyice popüler olan Balaban'ın özel hayatı da takipçileri tarafından yakın markajda
2021 Survivor'da İsmail Balaban, annesi ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından nişanlısı Gamze Atakan ile yolları ayrılmış ve bu olay günlerce konuşulmuştu.
Aileyi karıştıran ve aile içinde büyük olay olan bu gelişmenin ardından bazıları İsmail Balaban'ın annesine kızmış bazıları ise nişanlısı Gamze Atakan'ı aldatmakla suçlamıştı.
Yarışmadan sonra Türkiye'ye dönen ve birçok kez röportaj veren İsmail Balaban nişanlısı ile olan ayrılığının gerçek nedenini kimseye anlatmamış bu olayı tamamen bitirdiğini söylemişti. Hatta nişanlısı olan bu aşk pozlarını da sosyal medya hesaplarından silmişti.