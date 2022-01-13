Nişanlısı Mehmet Bilir ile 2,5 aylık hamile iken evlenen Ece Ronay'dan 'boşanma' paylaşımı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine 'taciz' mesajları attığınıifade ederek yazışmaları ifşa etmesiyle magazin gündemine oturan, 2,5 aylık hamile olduğunu açıkladıktan sonra nişanlısı Mehmet Bilir ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, eşi Mehmet Bilir'e 'boşanma' mesajı vermesiyle dikkat çekti. , bebeğinin erkek olma ihtimaline karşılık bu durumun hiç hoşuna gitmediğinden söz ederek, ''Mehmet'i boşayacağım'' demesi dikkatlerden kaçmadı.