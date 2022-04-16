Nişanlım babamla ilişki yaşamış amcamda... Ağızları açık bırakan itiraflar Esra Ezmeci'yi şok etti: Kocam kuş alıp sonra...
35 yaşındaki uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, sosyal medyada kendisine gelen itirafları paylaşmaya devam ediyor. Ezmeci'ye gelen yeni itiraflar herkesi şaşkına çevirirken 'Ramazan'da da bu kadar olmaz' dedirtti.
Instagram hesabında 4 milyona yakın takipçisi bulunan uzman psikolog Esra Ezmeci, Fulya ile Umudun Olsun programıyla geniş bir tanınırlığa ulaşmıştı.
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Ezmeci daha sonra programdan ayrılarak Beyaz TV'ye transfer olmuştu.
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Yayınlarda yaptığı tespitlerle dikkatleri üzerine çeken Ezmeci, izleyenleri şaşkına çeviriyor.
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Ezmeci sosyal medya hesabından gelen itirafları ve soruları da yanıtlamayı sürdürüyor.
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