Nisanda hava nasıl olacak? Prof. Dr. Orhan Şen İstanbullulara yaptığı uyarıda söyledi

Bolu'da kar yağışı

Bu rüzgarın etkisi ile soğuyacak olan sıcaklığın düşmesi ile Kütahya, iç Ege’de bolu civarında kar yağışı da bekleniyor. Öncelikle rüzgar ile ilgili tedbirleri almamız lazım. Çatılardan uzak duralım çünkü Marmara bölgesinde ve kıyı Ege’de rüzgar hızı zamanla çok kuvvetli fırtına şeklinde esebilir.