Nisanda hava nasıl olacak? Prof. Dr. Orhan Şen İstanbullulara yaptığı uyarıda söyledi
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a kuvvetli poyraz uyarısı yaptı. 'Sıra dışı olayları peş peşe yaşıyoruz' diyen Şen; soğuklar sürecek mi, Nisan ayında hava nasıl olacak? Açıkladı.
İstanbul ve çevresinde kuvvetli fırtına beklendiğini ifade eden CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Çatılardan uzak duralım" diyerek uyardı. Nisan ayı geldi, sıcaklıklar yükselir diye düşünenlerin tam tersi açıklama yapan Şen, 'Biraz üşüyeceğiz' dedi. Peki, sıcaklıklar ne zaman yükselir? Orhan Şen açıkladı.
İşte CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’in açıklamaları...
Bugün İstanbul’da poyrazın etkili olacağı söylendi meteoroloji tarafından. Bu sene Türkiye genelinde sıra dışı olaylar peş peşe yaşanıyor.
Türkiye Mart ayı kışın en sert ayı olarak geçirdi. Kuvvetli bir rüzgar var, genellikle Marmara civarında etkili olacak rüzgar. Ancak İstanbul'da kuvvetli poyrazın yarından itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor. Bu rüzgarın etkisi ile iç Anadolu ve Marmara’da sıcaklıklar düşüş gösteriyor.
Bolu'da kar yağışı
Bu rüzgarın etkisi ile soğuyacak olan sıcaklığın düşmesi ile Kütahya, iç Ege’de bolu civarında kar yağışı da bekleniyor. Öncelikle rüzgar ile ilgili tedbirleri almamız lazım. Çatılardan uzak duralım çünkü Marmara bölgesinde ve kıyı Ege’de rüzgar hızı zamanla çok kuvvetli fırtına şeklinde esebilir.