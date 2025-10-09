Nişan gününde operasyona kurban gitti! İrem Derici serbest bırakıldıktan sonra direkt nişanlandı!

Şarkıcı İrem Derici nişanlanacağı gün yapılan uyuşturucu operasyonunda evinden alınmıştı. Diğer ünlülerle beraber kan ve saç örneği alındıktan sonra serbest bırakılan Derici'nin ilk işi sevgilisi Melih Kunukçu ile nişanlanmak oldu.