Nişan gününde operasyona kurban gitti! İrem Derici serbest bırakıldıktan sonra direkt nişanlandı!
Geçtiğimiz gün uyuşturucu operasyonunda kan testi yapılmak üzere evinden alınan ünlüler arasında İrem Derici de bulunuyordu. Derici yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. İlk işi nişanlanmak oldu.
Şarkıcı İrem Derici nişanlanacağı gün yapılan uyuşturucu operasyonunda evinden alınmıştı. Diğer ünlülerle beraber kan ve saç örneği alındıktan sonra serbest bırakılan Derici'nin ilk işi sevgilisi Melih Kunukçu ile nişanlanmak oldu.
Türkiye, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyonu konuşuyor.
19 ÜNLÜ İSİM HAKKINDA SORUŞTURMA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun'un da aralarında olduğu toplam 19 kişi ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
SERBEST BIRAKILDILAR
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 ünlü ismin tamamı kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.