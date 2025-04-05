Nisan ayında şaşkına çeviren görüntüler! Yoğun kar yağışı etkili oluyor araçlar yollarda kaldı
Anadolu Ajansı
|
Nisan ayında kar sürprizi! Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.Belediye ekipleri de kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.
Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınlarında kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. İlerlemekte güçlük çeken sürücüler araçlarına zincir taktı, tır sürücüleri yolların temizlenmesini bekledi.
16
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü ilçe, kar yağışıyla beyaza büründü.
26
Belediye ekipleri, kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.
36
46