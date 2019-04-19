Nisan ayında Bolu Dağı'nda kar sürprizi

Nisan ayında Bolu Dağı'nda kar sürprizi

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Nisan ayında Bolu Dağı'nda kar sürprizi - Sayfa 1

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Sarıçökek, 1, 2, ve 3'üncü viyadük ile Tünel girişi ile D-100 kara yolunun Bakacak ve Seymenler mevkisinde kar yağışı başladı. 

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Nisan ayında Bolu Dağı'nda kar sürprizi - Sayfa 2

Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürürken, sürücüler de ışıklı tabelalarla dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

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Nisan ayında Bolu Dağı'nda kar sürprizi - Sayfa 3

Bölgede görev yapan trafik ekipleri de sürücüleri, yakın takip ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyarıyor. 

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Nisan ayında Bolu Dağı'nda kar sürprizi - Sayfa 4

İşte bölgeden kar manzaraları...

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