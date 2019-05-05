Nisan ayına damga vuran magazin olayları
Medya Takip Merkezi (MTM) tarafından Magazin Gazetecileri Derneği için hazırlanan Nisan ayı magazin raporu açıklandı. Yapılan araştırmada geçen ayın en popüler ünlü isimleri ve medyada geniş yer bulan magazin olayları belirlendi.
63 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden arabesk müziğinin ünlü ismi Dilber Ay
Nisan ayının son gününde memleketi Düzce’de sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Bir
dönem “Kadere Mahkumlar” adlı televizyon programıyla geniş kitlelere ulaşan Dilber Ay’ın vefat
haberi geçtiğimiz ayın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.
Geçen sene sonu Şeyma Subaşı ile olan evliliğini tek celsede sonlandıran Acun Ilıcalı’nın adı sık sık aşk dedikodularına karışmış, ünlü medya patronu bu haberler karşısında sessizliğini korumuştu. Miami’deki tatilinde 13 yıllık eski eşi Zeynep Yılmaz’ın da bulunması, ikilinin yeniden barışma ihtimalini akıllara getirse de Miami sokaklarında ismi Ayça Çağla Altunkaya olduğu öğrenilen kişi ile görüntülenen Ilıcalı’nın yeni sevgilisinin Altunkaya olduğu magazin haberlerine yansımıştı.
Öte yandan yeni bir dizi hazırlığında olduğu öğrenilen Ilıcalı’nın, başrolde Cansu Dere'nin olacağını
açıkladığı yeni projesi de merak uyandırdı.
Hem iş hem de aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı, MTM’nin raporuna göre 6 bin 355
haberle Nisan ayında en çok konuşulan ünlü isimlerinin başında geldi.
Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davanın ikinci duruşması 22 Nisan’da gerçekleştirildi. Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 'hakaret', 'basit yaralama', ve 'tehdit' suçlarından 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ve bu cezası ertelenen oyuncu Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu kararın açıklanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gençoğlu basın açıklamasında Türk adaletine teşekkür ederken, Kural ise kesinlikte şiddette bulunmadığına vurgu yaptı.