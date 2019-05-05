Nisan ayına damga vuran magazin olayları

Öte yandan yeni bir dizi hazırlığında olduğu öğrenilen Ilıcalı’nın, başrolde Cansu Dere'nin olacağını

açıkladığı yeni projesi de merak uyandırdı.

Hem iş hem de aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı, MTM’nin raporuna göre 6 bin 355

haberle Nisan ayında en çok konuşulan ünlü isimlerinin başında geldi.