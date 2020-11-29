Nisa ve Barış'ın öpüşme videosu ortaya saçıldı kardeşiz demişlerdi

Survivor 2020'nin en çok konuşulan iki yarışmacısı Nisa ve Barış'ın bugün sosyal medyaya düşen bir videosu olay oldu. Yarışmanın sonlarına doğru iyice yakınlaşan ikili yarışma bittikten sonra sürekli birlikte görüntülenmiş fakat her fırsatta kardeşiz öyle bir şey olamaz açıklaması yapmıştı.