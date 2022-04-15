Nisa Mihriban bebeğin terk edilmesinde kan donduran mermi detayı!
Pendik'te boş arazide bulunduktan sonra sağlık görevlisi Büşra Durmaz tarafından süt annelik yapılan ve adına Nisa Mihriban verilen bebek olayında ayrıntılar ortaya çıkıyor. Tutuklanan anne E.S bebeğin biyolojik babasıyla ilgili detayları anlattı.
İstanbul'da üç aylık bebeğini terk ettiği iddiasıyla tutuklanan 21 yaşındaki E.S.'nin ifadesindeki ayrıntılar dikkati çekti. E.S., kendisini hamile bırakan M.Ç.'nin bebeği aldırmak için baskı yaptığını, eline bir tane mermi sıkıştırdığını ve "Buna bakıp beni hatırlarsın" dediğini öne sürdü.
İstanbul Pendik'te arazide bulunan ve Nisa Mihriban adı verilen 3 aylık bebeği terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan 21 yaşındaki E.S. hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
E.S. savcılıktaki ifadesinde, imam nikahlı birlikteliğinden şiddet gördüğü için ayrıldığını, ailesinin baskılarına maruz kaldığını ve sosyal medyada tanıştığı M.Ç. ile ilişkiye girdikten sonra hamile kaldığını anlatmıştı. E.S.'nin savcılıktaki ifadesinin detayları dikkat çekti.
E.S. ifadesinde, 2019 yılında ailesinin rızasında imam nikahı kıydıklarını ve bu birliktelikten 1.5 yaşında bir kızı olduğunu belirterek, şiddet gördüğü için ailesinin yanına döndüğünü anlattı.