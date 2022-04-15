Nisa Mihriban bebeğin terk edilmesinde kan donduran mermi detayı!

İstanbul'da üç aylık bebeğini terk ettiği iddiasıyla tutuklanan 21 yaşındaki E.S.'nin ifadesindeki ayrıntılar dikkati çekti. E.S., kendisini hamile bırakan M.Ç.'nin bebeği aldırmak için baskı yaptığını, eline bir tane mermi sıkıştırdığını ve "Buna bakıp beni hatırlarsın" dediğini öne sürdü.