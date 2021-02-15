Nisa Bölükbaşı'nın Barış Murat Yağcı'yla evlilik şartı! Cemal Can için bakın ne dedi
Geçtiğimiz yılki Survivor'dan sonra sevgili olan Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile evlenmek istiyor. Bölükbaşı'nın ise bir şartı var.
Survivor 2020'nin aşıkları Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın öpüşme videoları çıktıktan sonra saklayacakları hiçbir şey kalmadı. İkili, bir süredir aşk yaşıyor. Hatta geçtiğimiz aylarda Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'na evlilik teklifinde bulundu.
YouTube'da katıldığı bir programda Nisa Bölükbaşı, ilişkilerine dair çok özel açıklamalar yaptı. Barış Murat Yağcı'nın sırrını da ifşa etti. Survivor'daki en yakın arkadaşı Cemal Can Canseven hakkında da konuştu.
Nisa Bölükbaşı, "'Yok artık bu kadarı da pes' dediğin açıklama neydi?" sorusu karşısında şunları anlattı:
"Barış’ın vücudunun her yerinde dövme var. Yaz aylarında dövmelerinin anlamını sormuştum. O da 'Sana güvendiğimde söylerim' demişti.''
''Allah Allah' dedim. Bir zaman geçti, yine sordum. Anlatmaya başladı. Sıra ensesindeki dövmeye gelince 'boşver' dedi. Ben de 'tamam' dedim...''