Nisa Bölükbaşı'nın Barış Murat Yağcı ile öpüşme videosu başını yaktı işinden oldu

Survivor 2020'nin bitimiyle aşk bombası patladı. Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, yarışmanın ardından sürekli yan yana görüntü verdi. Yaz tatilinde Nisa, Barış'ın ailesiyle tanıştı. Aşk dedikoduları hızla yayıldı. İkili bu iddiaları ise sürekli yalanladı. Ta ki olay öpüşme videosu ifşa olana kadar.