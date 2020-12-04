Nisa Bölükbaşı'nın Barış Murat Yağcı ile öpüşme videosu başını yaktı işinden oldu
Geçtiğimiz hafta Barış Murat Yağcı ile öpüşme videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu. Exxen'de yayımlanacak olan projeden çıkarıldı.
Survivor 2020'nin bitimiyle aşk bombası patladı. Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, yarışmanın ardından sürekli yan yana görüntü verdi. Yaz tatilinde Nisa, Barış'ın ailesiyle tanıştı. Aşk dedikoduları hızla yayıldı. İkili bu iddiaları ise sürekli yalanladı. Ta ki olay öpüşme videosu ifşa olana kadar.
Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın öpüşme görüntüleri ifşa oldu. Görüntüleriyle gündemden düşmeyen Nisa'nın işleri de kötüye gitmeye başladı.
İddialara göre Exxen platformunda hazırlanacak sürpriz Survivor projesinde kadroda ismi geçen Nisa Bölükbaşı kadrodan çıkarıldı. Konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.
Bölükbaşı, önceki gün Instagram hesabını kapattı. Bugün Instagram hesabını açarak video paylaşan Bölükbaşı, "Hesabımı çalmaya çalıştılar ben de ondan kapattım. Şimdi her şey kontrol altında" dedi.