Nisa Bölükbaşı yeni imajıyla sosyal medyanın altını üstüne getirdi!
Nisa Bölükbaşı Survivor All Star 2022'ye katılış, ve şampiyon olmuştu. Başarılı performansıyla akıllara kazınan Bölükbaşı değiştirdiği imajıyla hayranlarını şaşırttı. Saçlarının rengini bile değiştiren şampiyon bakın hangi pozlarıyla sosyal medyayı salladı...
Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, imaj değişikliğiyle sosyal medyayı salladı. Paylaştığı o son fotoğrafa beğeni ve yorum yağdı. İşte saç rengine kadar değiştiren Nisa Bölükbaşı'nın yeni imajı...
Survivor yarışmasında daima makyajsız hali ile görüntülenen Nisa Bölükbaşı, yarışma sonrası imajında yeniliğe gitmeye başladı.
Saçlarının rengi ile oynayan Nisa Bölükbaşı, aralara pembe renk attırdı. Yeni imajı ile fotoğraf çektirip bunu paylaşan Nisa Bölükbaşı, sosyal medyada hayranlık uyandırdı.
Nisa Bölükbaşı'nın bu hali için, "Survivor'daki hali ile alakasının olmadığının vurgulandığı" yorumlar yapıldı.