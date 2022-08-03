Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken'den bomba haber! Bu iddia günlerce konuşulacak
Nisa Bölükbaşı Survivor All Star 2022'de şampiyon olmuştu. Ogeday Girişken ise Survivor 2017'de Survivor'da kupa kaldırmıştı. İkilinin sevgili olduğu haberleri Survivor 2022'nin başından beri konuşuyordu. Çift hakkında yeni çıkan iddialar ise kriz çıkaracak cinsten... İşte ortaya çıkan çarpıcı iddia ve perde arkası...
Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star 2022'yi şampiyon olarak tamamlamıştı. İlişki yaşadığı Ogeday Girişken ise Survivor 2017'de şampiyon olmuştu. Dikkatleri üzerine çeken çift hakkında ortaya çıkan iddia herkesi şok etti. İşte Bölükbaşı ve Girişken'in çok konuşulacak haberi ve perde arkası...
2017 yılında düzenlenen 'Survivor'ı şampiyon tamamlayan Ogeday Girişken ile Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken'in bu yıl içerisinde nişanlanabileceğini öne sürüldü.
Nisa ve Ogeday'ın aşkı tam gaz devam ediyor. Ogeday Girişken'in, Nisa Bölükbaşı'nın ailesiyle tanıştığı ve Bölükbaşı'nın ailesinin Ogeday'ı çok sevdiği öğrenildi.