Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken'den bomba haber! Bu iddia günlerce konuşulacak

Nisa Bölükbaşı, Survivor All Star 2022'yi şampiyon olarak tamamlamıştı. İlişki yaşadığı Ogeday Girişken ise Survivor 2017'de şampiyon olmuştu. Dikkatleri üzerine çeken çift hakkında ortaya çıkan iddia herkesi şok etti. İşte Bölükbaşı ve Girişken'in çok konuşulacak haberi ve perde arkası...