Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken'den flaş hamle! Ogeday'ın bu jestini herkes konuşuyor!
İzleyiciyi ekranlara bağlayan efsane yarışma Survivor All Star 2022'de geçtiğimiz günlerde yayınlanan final bölümünde SMS oylamasıyla şampiyonluğa adını yazdıran Nisa Bölükbaşı, yarışma biter bitmez doğum gününü kutladı. Sevgilisi Ogeday Girişken ise sosyal medyadan yaptığı bir jestle yüzlerde tebessüm oluşturdu. Bakın Ogeday Girişken nasıl bir paylaşımda bulundu...
Şampiyonluğunun ardından günler geçmesine rağmen hala adından söz ettirmeyi başaran yarışmacı Nisa Bölükbaşı, son zamanlarda özellikle şampiyonluğunu kabullenemeyenler tarafından anılıyordu. Bu sefer yaşadığı aşk ile gündeme gelen Bölükbaşı, Ogeday Girişken'in jesti karşısında mutluluğunu yaşıyor...
Survivor 2022 ile adını duyuran Nisa Bölükbaşı, 2022 All Star şampiyonu oldu, kupayı kaldırdı.
Nisa Bölükbaşı, performansı kadar kadar özel hayatıyla da sezon boyunca dikkat çekti.
Eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ile aynı sezonda yeniden yarışan Nisa, Ogeday ile anılıyordu.