Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken'den flaş hamle! Ogeday'ın bu jestini herkes konuşuyor!

Şampiyonluğunun ardından günler geçmesine rağmen hala adından söz ettirmeyi başaran yarışmacı Nisa Bölükbaşı, son zamanlarda özellikle şampiyonluğunu kabullenemeyenler tarafından anılıyordu. Bu sefer yaşadığı aşk ile gündeme gelen Bölükbaşı, Ogeday Girişken'in jesti karşısında mutluluğunu yaşıyor...