Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşayan Survivor Ogeday'dan şok itiraf! Keşke böyle bir şeye...

Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star 2022 geçtiğimiz günlerde final yapmış, sezonun şampiyonu Nisa Bölükbaşı olmuştu. Bölükbaşı'nın kupayı kaldırmasıyla birlikte tartışmaları da beraberinde getirmişti. Yarışmanın sona ermesiyle beraber eski yarışmacılardan da yorumlar gelmeye başladı. Bunun yanında 2017 yılında düzenlenen 'Survivor'ı şampiyon tamamlayan Ogeday Girişken ile Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Youtube'da programa katılıp samimi açıklamalar yapan Ogeday Girişken Bölükbaşı ile yaşadığı ilişkiyle ilgili Yarışma öncesi böyle bir şeye girişmeseydik daha doğru olurdu. Duygularımıza hakim olamadık" dedi.