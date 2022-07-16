Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşayan Survivor Ogeday'dan şok itiraf! Keşke böyle bir şeye...
Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışma programı Survivor All Star 2022'de yaklaşık 6 aydır süren serüven sona ermiş, sezonun şampiyonu Nisa Bölükbaşı olmuş, tartışmaları beraberinde getirmişti. Yarışmanın final yapmasıyla eski yarışmacılardan da yorumlar gelmeye başlamış, 2017 yılında düzenlenen 'Survivor'ı şampiyon tamamlayan Ogeday Girişken ile Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Youtube'da programa katılan Girişken samimi açıklamalarda bulundu...
Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star 2022 geçtiğimiz günlerde final yapmış, sezonun şampiyonu Nisa Bölükbaşı olmuştu. Bölükbaşı'nın kupayı kaldırmasıyla birlikte tartışmaları da beraberinde getirmişti. Yarışmanın sona ermesiyle beraber eski yarışmacılardan da yorumlar gelmeye başladı. Bunun yanında 2017 yılında düzenlenen 'Survivor'ı şampiyon tamamlayan Ogeday Girişken ile Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Youtube'da programa katılıp samimi açıklamalar yapan Ogeday Girişken Bölükbaşı ile yaşadığı ilişkiyle ilgili Yarışma öncesi böyle bir şeye girişmeseydik daha doğru olurdu. Duygularımıza hakim olamadık" dedi.
Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın, yarışmaya birkaç ay kala Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. Ogeday Girişken, özel hayatı hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.
Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu, bu sezon All Star formatıyla ekranlara gelen Survivor, yaklaşık altı aylık serüvenin sonunda 30 Haziran günü sona erdi. Çeyrek finalde Ayşe Yüksel'i, yarı finalde Batuhan Karacakaya'yı eleyen Nisa Bölükbaşı, İstanbul'da gerçekleşen büyük finalde de eski şampiyonlardan Adem Kılıçcı'yı SMS oylamasında geride bırakmayı başardı.
Nisa'nın şampiyonluğu, tartışmalara neden oldu.