Nisa Bölükbaşı Barış Murat Yağcı aşkı tam gaz! Instagram'dan aşk paylaşımları
Survivor 2020 yıldızları Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı artık aşklarını saklamıyor. İkili, sosyal medyadan aşk paylaşımlarıyla gündem oldu.
Survivor 2020 yarışmasının ardından ilişkileriyle gündemden düşmeyen Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın geçtiğimiz ay basına sızan öpüşme görüntüleri bir hayli konuşuldu.
İkilinin öpüşme videosunun ifşa olmasının ardından ise saklayacak bir durumları kalmadı. Artık hem Nisa hem de Barış, sosyal medyadan rahatlıkla paylaşım yapıyor.
Son olarak ise Nisa, Barış ile el ele tutuştuğu bir anı sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye kısmından paylaştı.
Barış ise Nisa'nın kahkahalara boğulduğu bir anı yine Instagram'ın hikaye kısmından takipçileriyle paylaştı.