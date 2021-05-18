Nisa Bölükbaşı ayrıldık demişti Barış Murat Yağcı yalanladı gerçek için bakın ne dedi
Nisa Bölükbaşı Barış Murat Yağcı ile ayrıldığını söylemişti. Yağcı, Bölükbaşı'nı yalanladı. İlişkilerinin devam ettiğini söyledi.
Geçtiğimiz haftalarda Nisa Bölükbaşı'nın Barış Murat Yağcı'dan ayrıldığı öğrenildi. Nisa, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla ilişkilerinin bittiğini söyledi.
Number1 Türk FM ile NR1 Türk TV ortak yayınında Kadir Çetin'e konuşan Yağcı adeta ters köşe yaptı. Nisa'nın bu yazdıklarının doğru olmadığını söyleyen Yağcı, hala ilişkilerinin devam ettiğini söyledi.
Konuyla ilgili ilk kez konuşan 30 yaşındaki oyuncu, açıklamasında "Nisa ile ayrılmadık. İlişkimizin gözlerden uzak bir şekilde devam ediyoruz" dedi.
Öte yandan ocak ayında Bölükbaşı'na evlenme teklifi eden ancak olumlu yanıt alamayan Yağcı'nın çıkardığı kitabında kullandığı ifadeler büyük yankı uyandırmıştı.