Niran Ünsal ile İbrahim Gugu'dan kötü haber! 9 yıllık evlilik bitiyor...

İKİ ÇOCUKLARI OLDU

Niran Ünsal son evliliğini de magazin muhabiri İbrahim Gugu ile yaptı. 2010 yılında imam nikahı, 2011 yılında da resmi nikahla evlenen çift, 2017 yılında da nikah tazeledi. İkilinin evliliğinden Liva ve Bera adında iki çocukları oldu.