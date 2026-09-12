Niran Ünsal ile İbrahim Gugu'dan kötü haber! 9 yıllık evlilik bitiyor...
2010 yılında başlayan aşklarını 2017'de nikah masasına taşıyan Niran Ünsal ile İbrahim Gugu'dan kötü haber geldi. 9 yıl önce evlenen çift boşanma kararı aldı.
Giderim, Beyaz Sevda, Helal Et ve Haktan gibi şarkılarıyla müzik piyasasına damga vuran Niran Ünsal, 9 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı. Niran Ünsal ilk evliliğini 1990 yılında Kaan Canbağ ile yaptı ancak çift 6 ay sonra boşanma kararı aldı.
Ünsal, 1999 yılında oyuncu Peker Açıkalın ile birliktelik yaşadı ve 2010 senesinde Narin Şeker adını verdikleri kızını kucağına aldı.Ünlü şarkıcı 2007 yılında da Oğuz Türküsev ile nikah masasına oturdu. Çifti 2009 yılında yollarını ayırdı.
İKİ ÇOCUKLARI OLDU
Niran Ünsal son evliliğini de magazin muhabiri İbrahim Gugu ile yaptı. 2010 yılında imam nikahı, 2011 yılında da resmi nikahla evlenen çift, 2017 yılında da nikah tazeledi. İkilinin evliliğinden Liva ve Bera adında iki çocukları oldu.
BOŞANIYORLAR
Yıllardır birlikte olan Niran Ünsal ve İbrahim Gugu çifti boşanma kararı aldı. Gugu ayrılık kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"YOLLARIMIZI SAYGIYLA AYIRMA KARARI ALDIK"
Gugu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Birbirimizin hayatına kattığı güzellikler, paylaştığımız eşsiz anılar ve en önemlisi bu yolda hayatımıza gelen iki güzel evladımız için her zaman minnettar olacağız.
Uzun uzun düşündükten sonra, ikimiz de yollarımızı dostlukla ve birbirimize duyduğumuz saygıyla ayırma kararı aldık."