Nilüfer Açıkalın’ı şok suçlama! ‘Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu’

Nilüfer Açıkalın, 19 yıllık sevgilisi yönetmen Orhan Oğuz’la ayrılıp yeni bir ilişkiye başlayınca şok bir suçlama ile karşılaştı. Orhan Oğuz'un kızı Abru Oğuz, arasının hiç bir zaman uyu olmadığı Nilüfer Açıkalan'a ağır suçlamalarda bulundu. Nilüfer Açıkalın da savcılığa koştu.