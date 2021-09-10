Nilüfer Açıkalın’ı şok suçlama! ‘Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu’
Ünlü oyuncu Nilüfer Açıkalın, 19 yıllık sevgilisi yönetmen Orhan Oğuz’la ayrılıp yeni bir ilişkiye başladı. Eski sevgilisinin kızı bunun üzerine “Babamın parasıyla jigolo tutmuş” suçlaması yaptı.
Nilüfer Açıkalın, 19 yıllık sevgilisi yönetmen Orhan Oğuz’la ayrılıp yeni bir ilişkiye başlayınca şok bir suçlama ile karşılaştı. Orhan Oğuz'un kızı Abru Oğuz, arasının hiç bir zaman uyu olmadığı Nilüfer Açıkalan'a ağır suçlamalarda bulundu. Nilüfer Açıkalın da savcılığa koştu.
Nilüfer Açıkalın, yönetmen Orhan Oğuz ile 19 yıl süren bir ilişki yaşadı. Ancak bu ilişkiye, yönetmenin ilk evliliğinden olan kızı Ebru Oğuz hep karşıydı.
İddiaya göre Ebru, beraberlik boyunca Nilüfer Açıkalın'a hep saygısız davrandı, hakaretler savurdu.
Açıkalın ise sevgilisine duyduğu saygı nedeniyle üvey kızına ses çıkarmıyor, bu hakaretleri sineye çekiyordu.