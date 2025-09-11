Nilperi Şahinkaya'dan gece yarısı intihar şoku: ''Annemsiz yapamıyorum, beni affedin!''
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde kanser tedavisi gören annesi meltem Vural'ı kaybetti. Annesinin acısıyla sarsılan başarılı oyuncu, dün gece sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımla sevenlerini korkuttu: ''İntihar mı edecek?''
Ekranların sevilen oyuncusu Nilperi Şahinkaya, kanserle mücadele eden annesi Meltem Vural'ı geçtiğimiz günlerde kaybetmişti. Annesinin acı kaybından sonra kendine gelmekte zorlanan ünlü oyuncu, dün gece yarısı sosyal medya hesabından öyle bir şey paylaştı ki, sevenlerinin aklına 'intihar edecek' düşüncesini getirdi.
Merhume Meltem Vural için bugün Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenlenmişti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Vural'ın naaşı dualar eşliğinde toprağa verilmişti.
Cenazeye katılan ünlüler arasında Seda Bakan, Hande Erçel, Cem Yılmaz, Kerem Bürsin ve Emre Yusufi de vardı.
Sanat camiasının önemli isimleri, Nilperi Şahinkaya'ya destek olarak yanında bulunmuşlardı.