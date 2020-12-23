Nilperi Şahinkaya ve Kerem Bürsin'den sevindiren haber geldi Aynen Aynen geliyor
Blu TV'de yayımlanan, Kerem Bürsin ile Nilperi Şahinkaya'nın başrollerini paylaştığı Aynen Aynen dizisinin 5. sezon onayı verildi.
Blu TV'de Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya'nın beraber başladığı Aynen Aynen dizisi çok sevildi. Fakat Uraz Kaygılaroğlu, ilk iki sezonun ardından Sefirin Kızı dizisi için projeden ayrıldı. Yerine ise sevilen isim Kerem Bürsin geldi.
Uraz Kaygılaroğlu'nun yerini doldurmaya çalışan Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya'nın dizisi Aynen Aynen'den hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. İkili sürpriz bir video hazırladı.
Şahinkaya, ‘2020 ne kadar güzel geçti değil mi? En az 2020 yılı kadar neşeli, mutlu, huzurlu, sağlıklı bir 2021 dilerim’ sözleri ile güldürdü.
Kerem Bürsin ise Aynen Aynen dizisinin 2021 yılında da devam edeceğini söyledi.