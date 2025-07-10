Nilperi Şahinkaya ortalığı karıştırdı iddiasına yanıt! Fırat Çelik açıkladı...

FIRAT ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

Çelik konu ile ilgili şunları söyledi: “Kavga demeyelim. Her sette olan bir durumdu. Setin verdiği bir gerginlikti. Biz Nilperi ile çok iyiyiz. Ufak çapta bir şeyler oldu. İnsanlar tartışabilir ve barışır. Yazıldığı gibi değil.”