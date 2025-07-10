Nilperi Şahinkaya ortalığı karıştırdı iddiasına yanıt! Fırat Çelik açıkladı...
Fırat Çelik'ten dikkat çeken açıklama. Ünlü oyuncu önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Nilperi Şahinkaya’nın mahkemelik olduğu Burak Deniz’in doğum gününü kutladığı için ‘Gelin Takımı’ filminin setinde Fırat Çelik’le kavga ettiği ve bardak fırlattığı iddia edilmişti.
Magazin dünyasında bomba etkisi yaratan kavga iddiası, Nilperi Şahinkaya'nın Burak Deniz'in doğum gününü kutladığı için Gelin Takımı film setinde Fırat Çelik ile tartıştığı ve bardak fırlattığı şeklinde duyurulmuştu. Ancak Fırat Çelik, bu iddiaları yalanlayarak, olayın abartıldığını belirtti.
FIRAT ÇELİK'TEN AÇIKLAMA
Çelik konu ile ilgili şunları söyledi: “Kavga demeyelim. Her sette olan bir durumdu. Setin verdiği bir gerginlikti. Biz Nilperi ile çok iyiyiz. Ufak çapta bir şeyler oldu. İnsanlar tartışabilir ve barışır. Yazıldığı gibi değil.”
Nilperi Şahinkaya da geçtiğimiz günlerde olayla ilgili sorulara şu yanıtı vermişti:
“Tabii ki öyle şeyler olmadı. Fırat ile komşuyum ve yakın arkadaşım. Bambaşka bir meseleden dolayı konuşurken bir anlaşmazlık oldu. Tartıştık sonra hemen barıştık.”