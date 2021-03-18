Nilperi Şahinkaya fileli çorabı leopar elbisesiyle yaktı yıktı Yasak Elma'nın Cansu'su
FOX TV ekranlarındaki Yasak Elma dizisinde rol alan Nilperi Şahinkaya, Instagram'ı sallayan ünlülerden biri... Son pozları ortalığı yaktı.
Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Nesrin Cavadzade gibi ünlü isimlerle aynı projede yer alan Nilperi Şahinkaya, Yasak Elma'da Cansu karakterini canlandırıyor. Fakat Yasak Elma'yı en başından beri izleyen seyirci kitlesi Cansu karakterini bir tülü sevemedi.
Başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, çok sevilse de Cansu karakteri her hafta Yasak Elma hayranları tarafından çeşitli olumsuz tepkiler alıyor. Bu tepkilerin etkisi ise sosyal medyada daha çok görülüyor.
Cansu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Nilperi, Instagram'ı da oldukça aktif kullanınca yaptığı her yeni paylaşımın altında ''Yasak Elma'dan git'' yorumları yer alıyor.
Nilperi Şahinkaya'nın Instagram pozları da epey ilgi görüyor. Dizideki karakterini sevmeseler de hayranları, yaptıkları yorumlarla bunu gösteriyor.