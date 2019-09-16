Nil Karaibrahimgil okul Zili şarkısıyla gündeme oturdu: Bakan aramış

Gel beraber şu zilin sözlerinden başlayalım dedi

Gelen Şermin Yaşar’dı.İstanbul’a konuşma yapmaya geldim, sana uğrayayım dedim” dedi. Gel şu zilin sözlerinden başlayalım beraber işe” dedi. Oturdu yazmaya başladı.Hani bir arı peteği nasıl doldurursa, öyle dolduruverdi kağıdı.Gelecek biziz deseler ne güzel olur değil mi çocuklar”, “Evet.”Çocukların onlardan öğrenmeye de, onları dinlemeye de, onlara saygı göstermeye de hazır öğretmenlere ve yetişkinlere ihtiyacı var.Okulun ne zor şey olduğunu hepimiz biliyoruz.