Nil Karaibrahimgil okul Zili şarkısıyla gündeme oturdu: Bakan aramış
Milli Eğitim Bakanlığı, tüm ilk ve ortaokul kurumları için yeni bir okul zili ve çocuk şarkısı hazırladı. Artık ders giriş çıkışlarında sanatçı Nil Karaibrahimgil ve Yazar Şermin Yaşar imzasını taşıyan zil çalacak.
Nil Karaibrahimgil Hürriyet’teki köşesinde proje teklifi aldığında yaşadığı duyguları anlattı. Bakan Ziya Selçuk’un kendisine “İlkokullarımızda çalacak zili besteler misiniz” diye sorduğunda önce bir yutkunduğunu anlatan Karaibrahimgil; ''O yutkunmanın içinde, ilkokul bahçelerine koşan milyonlarca çocuğun sorumluluğu vardı. Hayatımda hiç böyle bir teklifi hayal etmemiş, rüyamda bile görmemiştim’' dedi.Projeden para aldı iddialarına da yanıt veren Karaibrahimgil’in yazısı şöyle:
Onunla konuşmaya bile korkuyordum
İlkokullarımızda çalacak zili besteler misiniz” diye sorduğunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önce bir yutkundum. O yutkunmanın içinde, ilkokul bahçelerine koşan milyonlarca çocuğun sorumluluğu vardı.Hayatımda hiç böyle bir teklifi hayal etmemiş, rüyamda bile görmemiştim.Çok büyük bir şeydi. Çok teşekkür ettim.Elimden geleni yapacağım” dedim.Koca yaz, bu sorumluluk yanımda koskoca bir dev gibi oturdu.Benimle denize girdi, limonata içti, bulutlara baktı.Onunla konuşmaya bile korkuyordum. Böyle sessiz iyiydik.Sonra eylül ayı yaklaştı. Herkes okulların açılacağından bahsetmeye başladı.
Nereden başlayacağımı bilmiyordum!
Ben sadece, benden beklenilen zili henüz yazmadığımı düşünüyordum...Endişelenmeye başladım. Kafama göre erteleyemezdim, okulların bir açılış günü vardı. O da eylülün ilk haftasıydı.Hani olur ya bazen, yapacağınız iş size çok büyük gelir ve kıpırdayamazsınız.Nereden başlayacağınızı bilemezsiniz. Ben de bilemiyordum, kapı çaldı.
Gel beraber şu zilin sözlerinden başlayalım dedi
Gelen Şermin Yaşar’dı.İstanbul’a konuşma yapmaya geldim, sana uğrayayım dedim” dedi. Gel şu zilin sözlerinden başlayalım beraber işe” dedi. Oturdu yazmaya başladı.Hani bir arı peteği nasıl doldurursa, öyle dolduruverdi kağıdı.Gelecek biziz deseler ne güzel olur değil mi çocuklar”, “Evet.”Çocukların onlardan öğrenmeye de, onları dinlemeye de, onlara saygı göstermeye de hazır öğretmenlere ve yetişkinlere ihtiyacı var.Okulun ne zor şey olduğunu hepimiz biliyoruz.