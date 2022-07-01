Nil Burak'ın hastalığı ne? : 74 yaşındaki Nil Burak : "Tükürüğümü bile yutamıyorum"

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran, Türk Müziği'nin efsane seslerinden olan gerçek adı Pembe Nihal Munsif olan ünlü şarkıcı Nil Burak, geçtiğimiz sene ağustos ayında konser için gittiği Kıbrıs'ta rahatsızlanmıştı. 74 yaşındaki şarkıcı ameliyat edilmiş, ince bağırsağının 50 santimlik bölümü alınmıştı. Ünlü şarkıcıdan hayranlarını üzen haber geldi. Koronavirüs'e yakalanan başarılı şarkıcı " Tükürüğümü yutamıyorum" dedi.