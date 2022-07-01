Nil Burak'ın hastalığı ne? : 74 yaşındaki Nil Burak : "Tükürüğümü bile yutamıyorum"
Bir dönemin ünlü şarkıcısı Nil Burak sağlık sorunları ile boğuşuyor. Nil Burak'ın geçtiğimiz yıl ince bağırsağının bir kısmı alınmıştı. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcıdan hayranlarını üzen haber geldi..
Şarkılarıyla bir döneme damga vuran, Türk Müziği'nin efsane seslerinden olan gerçek adı Pembe Nihal Munsif olan ünlü şarkıcı Nil Burak, geçtiğimiz sene ağustos ayında konser için gittiği Kıbrıs'ta rahatsızlanmıştı. 74 yaşındaki şarkıcı ameliyat edilmiş, ince bağırsağının 50 santimlik bölümü alınmıştı. Ünlü şarkıcıdan hayranlarını üzen haber geldi. Koronavirüs'e yakalanan başarılı şarkıcı " Tükürüğümü yutamıyorum" dedi.
Bir döneme damga vurmuştu : Yalnızım Ben şarkısıyla bir döneme damga vuran Türk müziğinin efsane seslerinden Nil Burak'tan hayranlarını üzen haber geldi.
Endişelendiren haber
Geçtiğimiz yıldan bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Nil Burak'tan endişelendiren bir haber daha geldi
Koronavirüse yakalandı
Ünlü isim koronavirüse yakalandı. Hastalığı kötü geçiren şarkıcı şu ifadeleri kullandı..