Nil Burak memleketi Kıbrıs'ta acilen ameliyata alındı! İşte son durumu...

Konser için bulunduğu anavatanı Kıbrıs'ta rahatsızlanarak Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Nil Burak acilen ameliyat edildi. Magazinkolik'in özel haberine göre, ince bağırsaklarından 50 santimlik bir bölümü alınan Nil Burak bugün de yoğun bakımda gözetim altında tutuldu.