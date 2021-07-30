Nil Burak memleketi Kıbrıs'ta acilen ameliyata alındı! İşte son durumu...
KIBRIS'a konser vermeye giden pop müziğin efsane ismi Nil Burak acilen ameliyata alındı.
Konser için bulunduğu anavatanı Kıbrıs'ta rahatsızlanarak Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Nil Burak acilen ameliyat edildi. Magazinkolik'in özel haberine göre, ince bağırsaklarından 50 santimlik bir bölümü alınan Nil Burak bugün de yoğun bakımda gözetim altında tutuldu.
Pop müziğinin efsanevi ismi, besteci ve yorumcu Nil Burak Konser için bulunduğu Kıbrıs'ta aniden rahatsızlandı.
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Nil Burak 2.5 saat süren bir ince bağırsak operasyon geçirdi.
Nil Burak'ın sağlık durumu nasıl?
Magazinkolik'te yer alan habere göre başarılı geçen bir operasyonun ardından rutin uygulama olan yoğun bakımda tutulan Nil Burak'ın bilincinin açık, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.