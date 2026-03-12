Nikahına katılmamıştı! Mehmet Ali Erbil'den Serdar Ortaç açıklaması...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kısa süren evliliğinin ardından yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Erbil, nikahına katılmadığı için bir süre küslük yaşadığı yakın dostu Serdar Ortaç hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.
Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan’ın evliliği yaklaşık yedi ay sürdü. Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davada çift tek celsede boşandı. Mahkeme, evliliğin “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gerekçesiyle sona ermesine karar verdi.
Boşanma sonrası konuşan Erbil, hataların büyük kısmının kendisine ait olduğunu söyledi. “Yüzde 99 hatalar benden kaynaklıydı” sözleriyle dikkat çekti.
Bir mekân çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü şovmen, ayrılık süreci hakkında samimi açıklamalar yaptı. Erbil, şu ifadeleri kullandı:
“Ayrılıklar ölümden sonra en büyük travmaymış. Biz üç yılı aşkın bir süredir birlikteydik. Saygı çerçevesinde ayrıldık.”