"Nikahımda bile takılmadı" Seda Sayan'a katıldığı ödül töreninde bakın ne hediye edildi!
Son günlerde yaşanan soyadı krizi ile gündeme gelen "Sabahların Sultanı" programıyla akıllara kazınan, sunucu şarkıcı Seda Sayan önceki gece düzenlenen ödül törenine katıldı. Gecede sahneye çıkan Sayan, en sevilen şarkılarını konukları için seslendirdi. "Türkiye'nin en güvenilir kadını" ödülünü alan Sultan'a tanınmış iş kadını düğün hediye olarak beşi bir yerde taktı..
"Sabahların Sultanı" programıyla akıllara kazınan, geçtiğimiz günlerde yaşanan soyadı krizi ile gündeme bomba gibi düşen sunucu şarkıcı Seda Sayan önceki gece Elit Medya Group tarafından düzenlenen ödül törenine katıldı. Gecede sahneye çıkan Sayan "Çocuk Gelin'e Hayır" temalı gecede sevilen şarkılarını davetliler için seslendirdi. "Türkiye'nin en güvenilir kadını" ödülünü alan Sultan'a tanınmış iş kadını düğün hediye olarak beşi bir yerde taktı.. Sayan takılan takı karşısında "Nikahımda bile bundan takılmadı" dedi..
"Çocuk Gelin'e Hayır" temalı ödül gecesi
Elit Medya Group tarafından düzenlenen ‘Yılın Uluslararası Moda Ödülleri', önceki akşam Kozyatağı Hilton'da sahiplerini buldu. Ev sahipliğini Kader İkizler ve Mustafa Calban'ın yaptığı ‘Çocuk Gelin'e Hayır ' temalı geceye yaklaşık 300 davetli katıldı.
Ödül törenine katıldı
Şarkıcı Seda Sayan, önceki akşam Kadıköy’de bulunan bir otelde gerçekleşen ödül törenine katıldı. Törende Seda Sayan’a bir iş kadını beklemediği bir sürpriz yaptı.
Büyük alkış aldı
Sunuculuğunu Özge Ulusoy'un yaptığı gecede çocuk yaşta evlendirilen kız çocuklarına dikkat çekmek için sahneye çıkan oyuncu Alara Çağlayan ve Yasemin Nil Yüksel'in gelinlikle sahneye çıkıp okul kıyafetleriyle kalması büyük alkış aldı.