"Nikahımda bile takılmadı" Seda Sayan'a katıldığı ödül töreninde bakın ne hediye edildi!

"Sabahların Sultanı" programıyla akıllara kazınan, geçtiğimiz günlerde yaşanan soyadı krizi ile gündeme bomba gibi düşen sunucu şarkıcı Seda Sayan önceki gece Elit Medya Group tarafından düzenlenen ödül törenine katıldı. Gecede sahneye çıkan Sayan "Çocuk Gelin'e Hayır" temalı gecede sevilen şarkılarını davetliler için seslendirdi. "Türkiye'nin en güvenilir kadını" ödülünü alan Sultan'a tanınmış iş kadını düğün hediye olarak beşi bir yerde taktı.. Sayan takılan takı karşısında "Nikahımda bile bundan takılmadı" dedi..